قالت مصادر إن الجهات الموكلة بالتحقيق في قضية مقتل رجل الأعمال أحمد سعيد العمودي أضافت إلى قائمة المتهمين شخصاً جديداً، مشيرة إلى أن التحقيقات قد تشمل كذلك زوجة العمودي.
وأفادت بأن الشخص الجديد المدرج على قائمة المتهمين أدين بالاحتفاظ بالأموال المسروقة من منزل القتيل، بالإضافة إلى تستره على القاتل وعدم الإبلاغ عنه، ما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة.
وأضافت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن الجهات المختصة قد تقرر التحقيق مع زوجة القتيل وسماع أقوالها؛ إذ إنها غادرت المملكة إلى بلدها قبل تنفيذ الجريمة بعشرة أيام فقط.
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