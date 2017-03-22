قضت الهيئة الصحية الشرعية بمكة المكرمة بإلزام طبيبتين للنساء والولادة بأحد المستشفيات الخاصة بدفع الدية الشرعية، 150 ألف ريال، لورثة مواطنة توفيت نتيجة خطأ طبي أثناء الولادة، مع سحب رخصتي مزاولة المهنة منهما.
وأوضحت الهيئة، وفقا لـ”عكاظ” أن الدية مناصفة بين الطبيبتين، فضلا عن تغريم كل منهما مبلغ 20 ألف ريال فيما يتعلق بالحق العام، يوضع في خزينة المال العام.
وأعطت الهيئة مهلة للطبيبتين لمدة 60 يوما لاستئناف الحكم وإعادة تصحيح وضعيهما، إن سمح النظام بذلك.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر رجب عام 1437، حيث فقد أحد الأزواج زوجته نتيجة خطأ طبي أزهق روحها وجعلها تترك وراءها 6 أطفال، فيما وجهت “صحة مكة” وقتها بالتحقيق مع الكادرَيْن الطبي والتمريضي المتسببين في وفاة المواطنة.
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