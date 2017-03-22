يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة المنتخب التايلاندي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018″، وذلك في معسكره بالعاصمة “بانكوك”.
ورغم عدم وجود مشجعين سعوديين حول فندق إقامة المنتخب، إلا أن اللافت كان وجود مشجع ياباني مهووس بالأخضر السعودي يعشقه منذ زمن ويحتفظ بصور لاعبيه ويتابعهم.
كما لوحظ وفقا لتقرير لفضائية “العربية” مجموعة من الرجال يرتدون الزي الأسود يتواجدون حول لاعبي المنتخب في كل مكان، وهم رجال أمن خاص، مهمتهم حماية بعثة المنتخب السعودي.
وكانت السفارة السعودية في تايلاند احتفلت بالمنتخب الأخضر في أحد أبرز مطاعم “بانكوك”، المكان المفضل للعائلة الملكية هناك، بحضور سفراء ليبيا ومصر والمغرب وعمان والبحرين، بالإضافة إلى نائب رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.
وفق “أخبار 24”.
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