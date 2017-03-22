أكد المتحدث العسكري باسم قوات التحالف العربي في اليمن اللواء ركن أحمد عسيري، أن تحرير ميناء الحديدة اليمني أضحى وشيكاً، وأن التحالف سيواصل هجماته وكذلك الجيش اليمني والمقاومة الشعبية سيواصلان القتال حتى تكتمل سيطرة الحكومة الشرعية على كامل التراب اليمني.
وأوضح اللواء عسيري في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”، أن الجيش اليمني يواجه تحديات كبيرة على الأرض في حربه ضد المليشيات الإنقلابية في اليمن، خاصة وأن المسافة كبيرة جداً بين ميناءي المخا والحديدة. وفق “أخبار 24”.
وأرجع متحدث التحالف طلب إشراف ومتابعة الأمم المتحدة على العمليات الإغاثية والإنسانية التي تجري عبر ميناء الحديدة إلى أن هناك عمليات تهريب أسلحة ثبت أنها تجري عبر الميناء، باستغلال الشحنات الإغاثية والتجارية التي تعبر الميناء.
وأضاف عسيري، أن هناك أيضاً عمليات لتجارة البشر تجري عبر ميناء الحديدة، كما أن المليشيات الانقلابية تفرض ضرائب على الشحنات التجارية لتمويل عملياتها العسكرية، وأن الميناء أصبح قاعدة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، لكل هذا طالب التحالف بإشراف المنظمة الدولية على الميناء وليس حمايته كما يزعم البعض.
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