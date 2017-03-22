أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الأربعاء” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة بيشة في منطقة عسير.
وقالت الداخلية في بيان لها، إن المواطن ذيب بن مبارك بن هادي المهداني القحطاني، أقدم على قتل المواطن مفلح بن معدي بن محمد القرقاح، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته، حيث تم القبض عليه وإدانته.
وأوضحت أن المحكمة العامة أصدرت بحقه صكاً شرعياً يقضي بثبوت ما نسب إليه وحكمت عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج