فوجئ حارس الثانوية الأولى للبنات بمدينة حائل عند فتحه المدرسة صباح اليوم الأربعاء، بعامل النظافة الذي حضر لتنظيف المدرسة متوفى داخلها، فجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادث.
وأشارت مصادر إلى أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاتها حول الحادث، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، فيما عطلت الدراسة بالمدرسة ومنعت الطالبات ومنسوبات المدرسة من الدخول.
ولا زالت التحقيقات جارية حول ملابسات وأسباب الوفاة، ولم تصدر شرطة حائل أي بيان أو تصريح حول الحادثة.
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