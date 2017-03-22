استدعت وزارة التجارة والاستثمار 77.3 ألف نشافة ملابس من نوع “Indesit” و”Ariston”، بسبب خلل فني في التصنيع، لاحتمالية تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف، ما قد يؤدي لنشوب حريق.
ودعت الوزارة كل من اشترى نشافة ملابس من نوع “Ariston”، في الفترة من أبريل 2004 حتى أكتوبر 2015م، التوقف الفوري عن استخدامها، ومراجعة الوكيل المورد وهو “شركة إبراهيم شاكر المحدودة”، وذلك لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة مجاناً.
كما دعت كل من اشترى نشافة ملابس من نوع “Indesit”، في الفترة من أبريل 2004 حتى أكتوبر 2010م، التوقف فوراً عن استخدامها، ومراجعة الوكيل المورد “شركة إبراهيم شاكر المحدودة”، وذلك لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة مجاناً.
وفق “أخبار 24”.
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