كشفت شرطة منطقة حائل بعض تفاصيل وملابسات المشاجرة الجماعية التي حدثت الأحد الماضي أمام بوابة طوارئ مستشفى الملك خالد بمدينة حائل، والتي شارك فيها 7 أشخاص، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية.
وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة حائل الرائد سامي بن فهد الشمري، فإن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، بوجود مشاجرة جماعية أمام طورائ المستشفى، ليتضح أن اثنين من الشباب “25 و28 عاماً” كانا قد دخلا في مشاجرة مع آخرين، أصيب أحدهما ونقل على أثرها إلى مستشفى خاص، وأحاله بدوره إلى طوارئ مستشفى الملك خالد.
وأثناء تواجد الشابين بطوارئ مستشفى الملك خالد، حضرت مجموعة من الشباب على ظهر سيارة من نوع جيب، وترجلوا وهم يحملون السواطير والآلات الحادة، ليدخلوا في مشاجرة مع الشابين، فاستفزع الأخيران بأحد الأشخاص، الذي حضر ومعه سلاح من نوع رشاش، وبدأ في إطلاق النار، ما أجبر المجموعة المهاجمة على الهروب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشرطة ألقت القبض على جميع المشاركين في المضاربة، وعددهم 7 أشخاص، كما ضبطت سلاحاً من نوع رشاش ومسدساً وعدداً من السواطير والأسلحة البيضاء، وجرى التحفظ عليهم جميعاً مع المضبوطات، وأحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
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