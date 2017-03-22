اكد المحترف الجزائري في صفوف نادي الشباب جمال بالعمري ان مايكتب في التواصل الاجتماعي لاعلاقة له بما يحدث مع ناديه الشباب .
وقال جمال بالعمري عبر حسابه الشخصي في الإنستقرام : ” نعم اذا شعرت بالإهمال ارحل ليس كل ما انزله له علاقة بالرياضة , كرة القدم تلعب في الملعب وليس على تويتر الاحترام والوفاء ليس بالتغريدات العبره بالخواتيم “.
واضاف في صورة اخرى ” إتق شر من احسنت اليه ” .
وسبب النجم الجزائري قلق كبير لدى جماهير الليث حيث يعتبر المدافع الجزائري جمال بالعمري أفضل مدافع في دوري جميل وتغنت جماهير شيخ الاندية به كثيراً ووصفته بالوحش .
يذكر أن جمال بالعمري في المباراة الدوريه الاخيرة أمام الفيصلي رفض مغادرة الملعب مع نهاية المباراة بهزيمه الشباب بهدفين مقابل هدف وذرف الدموع مما اضطر كابتن الفريق حسن معاذ لمواساته والجلوس معه حتى هدأ وغادر لغرفة الملابس وسط تصفيق الجمهور له على روحة العالية .
وشارك بالعمري في جميع مباريات الشباب بدوري جميل السعودي للمحترفين كأساسي ولم يتم تغيره في 18 مباراة بمعدل 1620 دقيقة وحصل على خمس بطاقات صفراء .
وفق “النادي”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج