أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي ,عودة “راغد نجار” حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي ,إلى التدريبات الجماعية بعد غياب دام لمدة 8 شهور بسبب الرباط الصليبي.
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بتوبتر :” رسميًا – عودة الحارس راغد نجار الى التدريبات الجماعية بعد غياب دام لمدة 8 شهور بسبب الرباط الصليبي”.
وكان “النجار” قد تعرض للإصابة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى وقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال معسكر الفريق بإسبانيا مطلع الموسم الجاري.
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