تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن إلى ملاحقة المتلاعبين في العقود وأوراق المخالصات المتعلقة ببعض المدربين واللاعبين والعاملين في النادي قانونيا، وجاء تحرك الإدارة الاتحادية بعد أن طفح الكيل من التلاعب الحاصل في أوراق النادي الرسمية.
من جانب آخر، يطير صباح اليوم إلى سويسرا رئيس النادي المهندس حاتم باعشن برفقة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والمحامي القانوني لنادي الاتحاد ماهر عبدالفتاح، إلى مقر الاتحاد الدولي في سويسرا للاجتماع مع أعضاء لجنتي فض المنازعات، والانضباط، والوقوف على ملفات القضايا وحصرها بشكل دقيق، من أجل السعي لحلها قبل صدور قرارات من لجنتي فض المنازعات والانضباط، وتجنب النادي لأي قرارت قادمة. وفق “عكاظ”.
من جهة أخرى، أطلقت جماهير العميد هاشتاقا في «تويتر» أمس تطالب باستمرار باعشن رئيسا للعميد، وحصد الهاشتاق المركز الأول على مستوى العالم، ما جعل رئيس النادي يوجه رسالة شكر لكل من وضع الثقة في استمراره رئيسا للعميد، وقال في تغريدة: «شكرا جزيلا لجمهور العميد، شكرا جزيلا لكل من ساهم في مساندتي.. أحبكم».
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