أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة لها تنظيم أساسي واضح لآلية تعليق الدراسة، يمنح الصلاحية لمديري إدارات التعليم في اتخاذ قرار تعليق الدراسة في حال وجود ما يهدد سلامة الطلاب والطالبات.
وأضاف أن المسألة تقديرية، فقد رأى بعض مديري التعليم أن هناك ما يهدد سلامة الطلاب والطالبات، في حين رأى آخرون عدم وجود ما يهدد السلامة، مؤكداً أن وزارته تتابع ما يجري.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت جدلاً موسعاً حول تعليق الدراسة في بعض المناطق، ورفض بعض إدارات التعليم في مناطق أخرى تعليق الدراسة، رغم التقلبات الجوية التي شهدتها أجواء المملكة خلال الأيام الماضية. وفق “أخبار 24”.
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