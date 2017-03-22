كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توجهها لخفض استهلاك الفرد اليومي من المياه بنسبة 26%، أي من 256 إلى 190 لتراً في اليوم.
وأكدت الوزراة في تقرير لها بمناسبة “اليوم العالمي للمياه”، وفقا لـ”الحياة”، سعيها لتحقيق الأمن المائي في المملكة، وزيادة مصادر المياه، والعمل على ترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية.
وأعلنت خلال التقرير عن مشروع لإنشاء ألف سد، متوقعة أن تصل سعتها التخزينية إلى 1.5 بليون متر مكعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود.
وقدرت نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بأقل من 500 متر مكعب سنوياً، فيما يتسم مناخ المملكة بارتفاع درجة الحرارة وقلة الهاطل المطري وارتفاع نسبة التبخر.
ولفت التقرير إلى دراسة وضع تسعيرة للمياه الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تحديث نظام المياه لمواكبة المستجدات وتنظيم استخدام المصادر المائية.
وأشار إلى أنه يجري العمل على تحديث الدراسات المائية للتعرف على الوضع المائي الجوفي بهدف وضع الخطط المناسبة لإدارته وتنظيم استخدامه، إضافة إلى دراسة موضوع الحقن الاصطناعي في الطبقات المائية السطحية سواء مياه سدود أو مياه معالجة.
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