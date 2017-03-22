إنطلقت مساء أمس الثلاثاء بنادي الحي في ثانوية الإمام البخاري بمحافظة الخرج بطولة كرة الطائرة للمعلمين ضمن جائزة فهد المطوع للتميز الرياضي.
بدأت البطولة بمباراة بين فريقي متوسطة الإمام مالك ومتوسطة الأمير فيصل بن فهد بعد المغرب, وبعد صلاة العشاء أقيمت مباراة بين ابتدائية أنس بن مالك ابتدائية حسان بن ثابت, واختتمت مباريات اليوم الأول بمباراة وبين متوسطة حطين وابتدائية موسى بن نصير, وتأهل لدوري الثمانية فريق متوسطة الأمير فيصل بن فهد و ابتدائية حسان بن ثابت و يواجه ابتدائية ابن كثير فريق موسى ابن نصير يوم الاثنين المقبل.
ويلتقي اليوم الأربعاء فريق الإمام فيصل بن تركي وفريق سعد بن معاذ, فيما يواجه فريق أجيال الخرج فريق حنين .
حضر افتتاح البطولة الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين و الأستاذ منصور العبيد وقائد نادي الحي بثانوية البخاري الأستاذ فرحان العنزي و عدد من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين.
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