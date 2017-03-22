مركز روح الإرادة للرعاية النهارية وفريق نحن لكم التطوعي يقيم ملتقى صوتي مجتمعي وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون في إسطبل كرم الخيل في يوم الثلاثاء ٢١ مارس
وقد إحتوى الملتقى على مجموعة من الأركان الترفيهية والتعليمية للمركز والفريق مثل ركن الطباخ الصغير وركن المزارع الصغير وركن إرسم بسمتي وركن الألعاب اليدوية والألعاب الحركي
أيضاً الأركان الترفيهية والتوعوية للجهات المشاركة والداعمة مثل ركن مركز ذكرى النسائي والذي قدم خدماته للأطفال مجاناً وركن عيادات طبيبك والذي قدم خصومات للأطفال وفحوصات مباشرة مجانية أيضاً ركن التربية الخاصة بإدارة التعليم وتوضيح مجموعة من الوسائل التي تساهم في تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة أيضاً ركن فريق الحاسب التطوعي بركن الرسم على الوجه وشركة الصافي والميزان بتقديم منتجاتهم للأطفال مجاناً أيضاً مياه نقي والتي شاركت بتوفير المياه للملتقى وأركان للأسر المنتجة أيضاً ركن لفريق سايكلنق الخرج لتوضيح أهمية ركوب الدراجات وتعريف أولياء الأمور بأهمية ركوب الدراجات لأطفالهم والقياسات المناسبة لهم وركن كشافة الخرج لتوضيح دور الكشافة وأعمالهم وابتدأ الحفل الخطابي بكلمة الأستاذة أماني العتيبي رئيسة فريق نحن لكم التطوعي وقائدة مركز روح الإرادة للرعاية النهارية أوضحت فيها أهمية توعية المجتمع بحقوقهم وخدمة هذه الفئة ودعمهم وكلمة مشرف مركز روح الإرادة للرعاية النهارية الأستاذ خالد القحطاني وضح فيها رؤية المركز وخدماته وخدمات الفريق وبعد ذلك كلمة الأستاذ عبدالله العثمان للتعريف بأهمية الخيل للمجتمع ولذوي الإحتياجات الخاصة ومشاركة فرقة ماسات الإستعراضية بعرض ترحيبي أيضاً مشاركة فريق شباب الخرج التطوعي بمشهد صامت يوضح سلبيات وإيجابيات تعامل المجتمع مع أطفال متلازمة داون واختتم الحفل بعرض إستعراضي لإسطبل كرم الخيل وقد لقى الحفل حضور عدد كبير من العوائل وشكر وثناء الكثير موصول للمركز وللفريق .
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