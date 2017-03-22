كشفت مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام آخر مستجدات التحقيق في قضية مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي.
وأكدت المصادر أن هيئة التحقيق اتهمت الشخص الذي احتفظ بالمبلغ المسروق بالتسترعلى القاتل واعتبرته شريكًا له في الجريمة.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات لا تستبعد التحقيق مع زوجة المجني عليه التي سافرت قبل وقوع الجريمة بـ 10 أيام.
وأوضحت المصادر أن الجاني اعترف بجريمته أمام محكمة جدة، دون إجبار أوإكراه، وفقًا لـ “عكاظ”.
وتنتظر دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام نتيجة التقرير الطبي النهائي المتضمن تشريح جثة العمودي لتدوين أسباب الوفاة استنادا لنتائج التقرير.
ويحدد التقرير الطبي الطريقة التي قُتل بها العمودي سواء كان بالخنق أو بالسم أو باستخدام سلاح، أو بخلاف ذلك.
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