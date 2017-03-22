في نيسان الماضي، أعلن نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن خطة رئيسية لمدة 15 عاما تشمل إحداث تغيرات وإصلاحات إقتصادية واجتماعية لإنهاء الإرتهان للنفط.
موقع CityLab أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست اكد فيه بأن السعودية تهدف للحد من إعتماد إقتصادها على النفط من 85 في المائة إلى أقل من 50 في المئة وذلك من خلال تطوير أنواع أخرى من الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والسياحة.
وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مشروعا يتناسب مع هذه الخطة بما أن هذه المدينة المخطط لها والتي تقع في غرب المملكة العربية السعودية، على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة ومكة المكرمة ستيكون حجمها عند الانتهاء منها مساويا للعاصمة الامريكية واشنطن .
ورغم أن تطور هذه المدينة بدأ ببطء منذ إنطلاق الاشغال فيها عام 2005 إلا أن المدير التنفيذي للمدينة فهد الرشيد يؤكد بأن بناء المدينة يسير على الطريق الصحيح وبأن الانتهاء من الاشغال في المدينة سيكون في عام 2035.
ويعتبر الرشيد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدينة غير نفطية حيث يتم تمويل بناءها من القطاع الخاص وبدون الإعتماد على عائدات النفط كما ان الصناعات في المدينة تشمل بالفعل مشاريع غير نفطية من صناعة المواد الصيدلانية، والتبريد، والشحن، وحتى الشوكولاته تنتجها أكثر من 100 شركة وطنية ودولية إستقرت فيها.
كما تعد هذه المدينة الغير نفطية جزء من خطة حكومية لتوظيف الشباب السعوديفي الوقت الذي يمثل فيه 50 في المئة من المواطنين السعوديين تحت سن 25، فيما يمثل نسبة العاطلين عن العمل حوالي 25 في المئة من هذه المجموعة السكانية .
ولجذب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص في المدينة الجديدة،تم بناء مساكن أنيقة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كما تم إنشاء المساحات الخضراء والمرافق الطبية، والمدارس والجامعات وفيرة.
من جهته يعلق جان-فرانسوا سيزنيك، وهو أستاذ في جامعة جونز هوبكنز المتخصص في اقتصاديات الخليج العربي على هذه المسألة قائلا “لا يمكنك أن تجبر الناس على التحرك غير أن جعل هذه المدينة لطيفة سيدفع السعوديون للتحول إليها في المستقبل” بحسب صحيفة الرياض بوست.
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