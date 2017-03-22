تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن فوجئ بنهاية غير متوقعة، بعدما وقف على الجليد في إحدى البرك المتجمدة شمال الرياض.
وأظهر الفيديو المواطن وهو يقف على بركة متجمدة في سد “ابن مرشد” بمبايض بمدينة الرياض أول أمس (الإثنين)، ويشرح من خلال المقطع كيف أنه يقف على قطعة من الجليد، وقام هو ومصور الفيديو بإلقاء الحجارة على أجزاء من الجليد لإثبات وقوفه عليها، قبل أن يتفاجأ بانهيار الجزء الذي يقف عليه ويسقط في الماء.
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