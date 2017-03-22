تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لشاب يتعمد ارتكاب حادث مروري وإحداث أضرار في سيارته، مشيرين إلى أنه فعل ذلك بهدف الحصول على قيمة التعويض ضد الحادث.
وأظهر الفيديو شاباً يتعمد صدم سيارة أخرى من الخلف إلاأنها لم تتعرض لأضرار كبيرة، ليسير بعدها بسرعة عالية ويصطدم بحواجز خرسانية، فيما يسأل مصور الفيديو الذي كان يجلس في مقعد السيارة الآخر قائدها عن سلامته، وكشف موثق المقطع في النهاية أنهم تمكنوا من الحصول على تقرير بالحادث.
ولقي الفيديو تداولاً واستياء كبيراً من المغردين، الذين هاجموا قائد المركبة بشدة؛ للجوئه إلى التحايل وإتلاف ممتلكاته بهدف الحصول على أموال التأمين، مبينين أن مثل هذه التصرفات هي ما تؤدي لارتفاع قيمة التأمين، وطالبوا بضرورة القبض عليه ومعاقبته خاصة وأنه وثق فعلته بالفيديو.
وفق “أخبار 24”.
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