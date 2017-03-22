أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أن فصل الموظف السعودي من عمله جريمة لا تغتفر، مشيراً إلى أن من يستغني عن المواطنين ويستبعدهم من مؤسسته لا يثق في وطنه أو أبناء وطنه.
وأوضح فيصل بن بندر خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار بغرفة الرياض أول أمس (الإثنين)، أن شركات القطاع الخاص هي عمود من أعمدة الوطن، راجياً منها أن تكون متوافقة مع سياسة الدولة.
وعلق على اضطرار بعض الشركات لفصل الموظفين السعوديين نظراً للظروف الاقتصادية، بأن فصل المواطن من عمله جريمة لا تغتفر، مضيفا أن السعودي وأجداده هم من بنوا الوطن مع الملك عبدالعزيز رحمه الله.وفق “أخبار 24”.
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