سجل مواطن أمام المحكمة العامة بتبوك أمس الأول الإثنين، تنازله عن عاملته المنزلية (إندونيسية الجنسية)؛ التي قتلت طفلته البالغة من العمر 11 شهراً في عام 1431هـ، وذلك بضربها على رأسها وخنقها، ما أدى لوفاتها.
وقال المواطن ويدعى غالب الحمري البلوي، بحسب “سبق” إنه تنازل عن القاتلة لوجه الله تعالى، مؤكداً أنه رفض العروض التي قدمت له لأجل التنازل.
وكان المواطن البلوي والد الطفلة قد سجل تنازله أمس الأول في المحكمة بحضور أعضاء من السفارة الإندونيسية.
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