وثق مواطن من خلال مقطع فيديو أغناماً مريضة وكبيرة في السن، وهي في طريقها لأحد المطاعم بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية بعد ذبحها.
وأظهر الفيديو الذي أوضح موثقه أنه صوره أمام مسلخ بمحافظة الجبيل دون أن يتضح زمن تصويره، أغناماً كبيرة في السن وأخرى هزيلة وعرجاء تدخل إلى المسلخ بغرض ذبحها وإرسالها لمطعم اشتراها صاحبه بثمن قليل بسبب سوء حالتها الصحية، حسبما كشفه مصور المقطع.
وعبر متداولو الفيديو عن استيائهم الشديد من استمرار ظاهرة الغش التجاري وعدم مراعاة المطاعم لاشتراطات السلامة في الذبائح والأطعمة التي تقدمها للزبائن، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة عليها وعلى المسالخ حفاظاً على سلامة الجميع.
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