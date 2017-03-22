كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن آخر استعداداته للأمسية الشعرية التي سيحييها يوم الجمعة المقبل برعاية هيئة الترفيه وعدد القصائد التي سيلقيها، كما تحدث عن موقفه من الفعاليات الترفيهية واعتراض البعض عليها.
وقال الامير عبدالرحمن خلال لقاء له في برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه جهز 45 قصيدة لأمسية الجمعة، وسوف يقسمها حسب ردة فعل الحضور، لافتاً إلى أن قصائده الوطنية لا يكتبها لمجرد الكتابة فقط، بل هي إحساس يجب أن يترجم، وكان لابد من كتابة قصائد وطنية في مرحلة ما كانت البلاد فيها مستهدفة.
وأضاف رئيس نادي الهلال الأسبق أن الكرة كانت تؤثر عليه كثيراً، وذات يوم ألغى أمسية كان مرتباً لها بسبب حزنه على خسارة الهلال من النصر، مشيراً إلى أن كثيرين لم يستطيعوا التفريق بين عبدالرحمن بن مساعد الشاعر ورئيس نادي الهلال.
وعن موقفه من فعاليات هيئة الترفيه، أكد أنها شأن أي شيء جديد في مجتمعنا سيظل تحت المجهر، وسيواجه بمنتقدين كثر وأناس ليس لديهم رأي، موضحاً أنه من الطبيعي أن يحدث بعض الأخطاء في سلوك الجماهير الحاضرة للفعاليات وخصوصية المجتمع لا تعني أن تكون “نكد” وبلا ترفيه.وفق “أخبار 24”.
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