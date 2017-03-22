كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، أن الهيئة ستصدر تراخيص المراكز الرياضية المخصصة للنساء خلال شهر، كما أنها بصدد البدء في خصخصة الأندية في الأشهر المقبلة.
وأوضح عبدالله بن مساعد خلال الجلسة الثانية من المؤتمر السعودي للأوراق المالية والاستثمار أمس (الثلاثاء)، أن المراكز الخاصة للرياضة النسائية ستكون وفق الضوابط والقوانين، مشيراً إلى أنهم يستهدفون رفع نسبة النساء الممارسات للرياضة من 13% إلى 20% خلال عام 2020.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في تخصيص من 4 إلى 5 أندية، أما البقية فسيتم الانتهاء من تخصيصها خلال 3 سنوات، مبيناً أن الأندية التي لن تحقق جدوى اقتصادية أو لا تحل مشكلة الديون لديها لن يتم تخصيصها حتى لو بقي نصف الأندية بدون خصخصة.وفق “أخبار 24”.
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