ضبطت قوات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً بعدما عثر داخل سيارته على حبوب مخدرة وأسلحة وعرق مسكر؛ حيث اشتبه فيه رجال أمن الطرق وأوقفوه بالقوة على طريق الساحل القديم بمركز الضبط الأمني بالليث.
وأوضح مصدر وفقاً لـ “سبق”، أن إحدى الدوريات اشتبهت في مواطن كان يقود سيارة من نوع “جيب” على طريق الساحل القديم قبل الفجر بساعات، وطلب منه التوقف لكنه لم يستجب للنداءات وسلك طريقاً ترابياً، قبل أن تتمكن دوريتان من تعقبه واستيقافه بالقوة.
وأشار المصدر إلى أنه عثر داخل سيارة المشتبه به على 378 حبة كبتاجون مخدرة ومسدسين ونحو 14 طلقة وقارورتي عرق مسكر، وتم إعداد محضر بالحالة والمضبوطات وتسليم الحالة لمكافحة المخدرات.
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