أقام النشاط الطلابي بمدرسة الصديق الليلية بسجن الخرج مسابقة بعنوان “كيف تكون مفتاحاً للخير” من إعداد الأستاذ ناصر العمرش وقد شارك بها قرابة 60 نزيل بالسجن .
وبعد ذلك تم إقامة حفل تكريم الفائزين بحضور مدير سجن الخرج المقدم عبدالرحمن بن محمد العواد وقائد الشرطة العسكرية بالسجن الملازم أول محمد بن عيد السبيعي ومشرف النشاط الطلابي بتعليم الخرج الأستاذ عبدالعزيز الغملاس والأستاذ محمد الطشة رئيس الإرشاط الطلابي والأستاذ عبدالعزيز الجريدي .
سملت الجوائز للفائزين وتم تكرين مدير السجن وقائد الشرطة العسكرية وتناول الجميع طعام الغداء .
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