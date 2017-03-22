أقام مركز دروب القمم للرعاية النهارية بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء 21 / مارس ، حفل ” صوتي مجتمعي ” بمقر المركز بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وقد ابتدأ الحفل بفقرك رسومات فنية و وعبارات محبة مقدمة من طلاب وضيوف المركز لذوو متلازمة داون ، ثم بدأ الحفل الترفيهي بأناشيد مميزة و مسابقات متنوعة وتحديات رياضية بين الطلاب و ثم وبمبادك من القائد التربوي الأستاذ / رائد بن سعد السعيدي وكيل ابتدائية الجامعة تم حضور طلاب ابتدائية الجامعة وتبادل الهدايا مع طلاب المركز و قد حضر للحفل عدة قيادات في التعليم و وزارة العمل و أولياء الأمور ونخبة من إعلاميي الخرج شاركوا بوضع عبارات محبة لذوو متلازمة داون ، فقد حضر مدير التأهيل الشامل بالخرج الأستاذ / عبدالله بن علي العجمي ومشرف الإيواء الأستاذ / مفلح العتيبي ، و رئيس قسم التربية الخاصة بالخرج الدكتور / مبارك الوزرة و قائد ثانوية فرسان الجزيرة الأستاذ / سعد بن محمد بن بدن ، و كيل ابتدائية فرسان الجزيرة الأستاذ / عيسى بن عبدالله الغملاس و وكيل متوسطة فرسان الجزيرة الأستاذ / حمود بن محمد العتيبي ، وعدد كبير من أولياء الأمور وطلاب جامعة سطام ، الحفل بإشراف منسوبي مركز دروب القمم للرعاية النهارية و إعداد قائدا الإبداع في المركز ، الإستاذ / سلطان بن إبراهيم العبداللطيف و الإستاذ / عبدالله بن علي الخليفة ، وفي نهاية الحفل قدم مدير المركز الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر شكره وتقديره لجميع من حضر ودعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج