فتحت إدارة نادي الاتحاد باباً للمفاوضات للظفر بخدمات لاعب خط الوسط الأهلي مصطفى بصاص, بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري كريستيان غروس , وتضاؤل حظوظه في المشاركة أساسيا.
هذا وكشفت المصادر أنّ “بصاص” يُفكر جدياً بطلب مخالصة مع الأهلي ,عقب قرار الإدارة بالاستغناء عن اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية ,والبحث عن إعارته لأي ناد في قادم المواجهات .
ويسعى مسيرو العميد استغلال الأزمة الواقعة بين “بصاص” وناديه ,للفوز بتوقيعه برغم قرار الاتحاد الدولي “الفيفا” بمنع تسجيل النمور لفترتين مقبلتين ,إلا بنظام الهواة .وفق “جول كوم”.
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