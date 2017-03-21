تسبب تهور قائد سيارة جيب في دهس عامل مساء أمس (الاثنين)، بعد أن قاد سيارته بسرعة في انحراف شديد بشارع ضيق، بينما نجا آخر كان على وشك الموت.
وأظهر مقطع فيديو متداول من كاميرا مراقبة، قدوم السيارة الجيب بعد تخطيها سيارة أخرى برغم ضيق الشارع ووجود انحراف شديد، يصعب معه القيادة بالسرعة التي كانت تسير بها، في الوقت الذي كان العامل جالسًا مع شخص آخر، فوق درج أمام أحد المحلات المغلقة، كما تواجد عاملون آخرون في مكان الحادث.
ولم يستطع قائد السيارة التحكم فيها بعد انحرافها، حيث اصطدمت بالدرج الذي كان يجلس عليه العامل، الذي كان يحاول الهروب عند رؤية السيارة، فسقط مع قوة الاصطدام تحت السيارة، إلا أنه تحرك بسرعة بعيدًا عنها، كما نجا عامل آخر كان قد التصق بالجدار عند الاصطدام، وهرب ركضًا بعد توقف السيارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج