أعلنت بريطانيا، منع حمل أجهزة الكومبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة إلى مطاراتهما من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الحظر البريطاني يشمل المسافرين القادمين في رحلات جوية من 6 دول، هي: تونس، ولبنان، والأردن، ومصر، والسعودية، وتركيا.
ولم تربط بريطانيا هذا الحظر بمعلومات استخباراتية، ولكن بتزايد التهديدات الإرهابية بشكل عام، وبعد أن تمت مناقشته في الدوائر الأمنية في البرلمان البريطاني، إلا أن سياسيين بريطانيين يتخوفون من انعكاس القرار على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بالدول التي سيشملها الحظر.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حظر حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الطائرات القادمة من 8 دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هيئة الطيران المدني وجّهت أمس الاثنين شركات الطيران للرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية بمنع اصطحاب أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية مع الركاب داخل مقصورة الطائرة.
وعزت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية السبب إلى اعتقادها أنه أصبح بالإمكان إخفاء المتفجرات في مثل هذه الأجهزة.
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