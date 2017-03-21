انطلقت في تعليم الخرج أعمال لجان التحكيم لمشروع تحدي القراءة العربي بدورته الثانية ،تحت اشراف ومتابعة من المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني ورئيسة قسم الأشراف التربوي الأستاذة شادية القحطاني .وهذا يشير إلى اعلان بدءالتصفيات النهائية على مستوى المحافظة .
وابانت مساعدة الأشراف التربوي والمشرفة على لجنة مشروع تحدي القراءة العربي الأستاذة نوال الراضي أن سير العمل في لجان التحكيم يسير بشكل جيد وانجاز ملحوظ منذ انطلاقته من يوم الأحد الماضي اذ جرى توزيع. ( ١٣٠ ) مرشحة من الطالبات على ثلاث لجان و تسع محكمات بواقع ثلاث محكمات في اللجنة الواحدة
واضافت الراضي وقد نُظم حضور الطالبات بشكل جيد وسلس الى مقر التحكيم وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء التصفيات النهائية على مستوى محافظتي الخرج والدلم وتوفير وجبات الافطار وقد جرى توزيع 4000 جواز بواقع 800 طالبة مشاركة في التحدي منذ انطلاقته في تعليم الخرج في نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني
وذكرت منسقة المشروع أ. مريم العميري أن عدد المدارس المشاركة في مشروع تحدي القراءة بلغ ( 53 ) مدرسة “بنات” في مختلف مراحل التعليم الحكومي والأهلي ونضيف أن المرحلة الحالية من اجراءات التحكيم تمت بناء على تصفيات سابقة في المدارس تم خلالها ترشيح 3 طالبات من كل مدرسة مشاركه .
وحول اجراءات التحكيم نذكر أنه يتم وفق دليل ارشادي صادر ومعتمد من ادارة المشروع يشتمل على استمارة ومؤشرات تحكيم محددة ، موضحة أن التحكيم اولا يكون على مستوى المدارس ومن ثم على مستوى المحافظة وهي المرحلة الحالية للمشروع بعدها سيتم اختيار الطلاب والطالبات المتأهلين لتمثيل تعليم الخرج والدخول في منافسات على المستوى الوطني في الرياض للانطلاق منها الى مرحلة التحدي الاقليمي واختيار بطل التحدي
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