شكرت وكيل الوزارة للتعليم د.هيا بنت عبدالعزيز العواد سعادة مدير تعليم الخرج د.عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار على التقرير الختامي لفعاليات اليوم العالمي للجودة في التعليم للعام الدراسي 1438/1437 والمقام يوم الخميس 1438/2/24 بعنوان ” الجودة إلتزام وعزم وإتقان وحزم ” في مدارس في محافظة الخرج ، ووجهت تقديرها للجهود المبذولة من فريق العمل في تنوع وتعدد الفعاليات المنفذة لهذه المناسبة .
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العواد تشكر تعليم الخرج على التقرير الختامي لفعاليات اليوم العالمي للجودة في التعليم
العواد تشكر تعليم الخرج على التقرير الختامي لفعاليات اليوم العالمي للجودة في التعليم
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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