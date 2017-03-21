يقيم مركز تدريب الطالبات بمحافظة الخرج أولى برامجه التدريبية غذاً الأربعاء الموافق 6/23 ، والتي تستهدف طالبات المرحلة الثانوية حيث ستقام الدورة في ثانوية الفرسان بعنوان : تصميم الألعاب لبرنامج جلوب البيئي.
حيث سيقدم الدورة كلاً من : الأستاذة عفاف الجمعة والأستاذات المتعاونات غادة الجمعة ، مريم الدوسري وهياء المبارك . كل الشكر والتقدير من مديرة المركز الأستاذة منى السعيدي للمدرسة المستضيفة والأستاذات منفذات الدورة مع تمنياتنا بالتوفيق لطالباتنا المبدعات ..
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