ينظم نشاط الطالبات ممثلا بمركز تدريب الطالبات ورشة تدريبية للطالبات ضمن برنامج جلوب البيئي ، ووجهت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.شريفة بنت شعلان القرني خطاب لقائدة الثانوية التاسعة ومتوسطة وثانوية الهياثم لحضور الورشة التدريبية للطالبات وذلك يوم الأربعاء الموافق 1438/6/23 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية.
وأوصت القرني بحضور منسقات البرنامج وطالبات جلوب وأخذ الموافقة من أولياء أمورهن وتأمين المواصلات.
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