بعث المبتعث بجامعة روكفورد الأمريكية، أمجد بلخير، رسالته الأخيرة إلى أهله في جدة، قبل وفاته في مرآب للسيارات، السبت الماضي.
وقال بلخير، الذي توفي إلى جانب زميله محمد مفتي من المدينة المنورة، في رسالته عبر فيديو نشره موقع “عين اليوم” : “أنا بخير.. وحشتوني والله كتير. الآن الساعة 6:44 صباحاً، ترى كنت نايم، ما اتصلت عليكم لأن الآن بينتهي التيرم، وفي شغل كتير.. وإذا تبغوني أكلمكم، الآن فاضي”.
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