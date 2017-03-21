أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم قراراً يقضي بإلغاء فاتورة جوال بقيمة ١٩ ريال سجلت على مواطن من قبل شركة الاتصالات السعودية.
وأمهلت الهيئة الشركة المُقدمة للخدمة مدة ٥ أيام عمل بدءً من اليوم الثلاثاء لتنفيذ القرار الذي تضمن إلغاء كافة المديونيات المسجلة باسم المواطن “المُدعي”، ورقم هويته ، وأن يتم إلغاء هذه المديونيات من كافة أنظمة مقدم الخدمة، ونظام سِمَه الائتماني.
وتضمن قرار الهيئة على نسخة منه تقديم ما يثبت القيام بذلك، والإفادة عنه خلال المهلة الممنوحة، وطلبت من المواطن في حال عدم تنفيذ القرار من قبل مقدم الخدمة إبلاغها بذلك فوراً.
وأكدت هيئة الاتصالات في قرارها، أنه اتضح لها قيام مقدم الخدمة بإضافة مبالغ مالية على المواطن دون سند نظامي مما يُعد مخالفاً لأنظمة الهيئة وتعليماتها.
وكان المواطن قد تقدم بشكوى مرتين لهيئة الاتصالات ضد مقدم الخدمة بعد تفاجُئِه بإضافة مبلغ ١٩٠ ريال دون سند قانوني، حيث خاطبت الهيئة مقدم الخدمة وتم تسويه المبلغ، إلا أن المدعي فوجئ بمبلغ آخر بقيمة ١٩ ريال، واعتبر المدعي أن تصرف مقدم الخدمة كان يهدف إلى الإضرار به من خلال إضافة مبالغ مالية غير صحيحة، بحسب صحيفة عين اليوم.
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