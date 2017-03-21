تقمص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة دور موظف في مركز اتصالات الطوارئ لخدمة المرضى وذويهم الجديد الذي افتتحه اليوم (الثلاثاء)، باستقباله اتصالا لمواطن وتلقي استفساره والإجابة عليه.
وكان الربيعة قد دشّن المركز الجديد لمركز اتصالات الطوارئ 937، المخصص لخدمة المرضى وذويهم ومتابعة رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة، والذي يشمل الاستفسارات عن الخدمات والاستشارات والإحالات والعلاج في الخارج والبلاغات والشكاوى.
وظهر الربيعة وهو يجلس في كرسي أحد الموظفين، ويستقبل اتصالا من مواطن على رقم الطوارئ، ليؤكد له أنه يتم التحقق من طلبه لتحقيقه في أقل فترة ممكنة وتبليغه عما سيتم.
وثمّن الربيعة أثناء افتتاح المركز الدور الكبير لما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث يعمل على مدار اليوم، ويضم عددا من المختصين في الإسعاف والطوارئ إضافة إلى أطباء، للرد على استفسارات واتصالات المستفيدين من الخدمة، وإحالة الاستفسارات المتخصصة منها إلى استشاريين للرد عليها.
وفق “أخبار 24”.
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