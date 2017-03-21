أعلنت شركة “آبل” اليوم (الثلاثاء) عن إطلاق لون جديد لهواتف “آيفون 7” و”آيفون 7 بلس”، حيث ستُطرح لأول مرة باللون الأحمر.
وأوضحت الشركة أن اللون الجديد سيكون متاحاً للبيع على الإنترنت ابتداء من يوم الجمعة القادم، بسعر 749 دولاراً أمريكياً.
ولفتت الشركة إلى أن اللون الجديد الذي أُطلق بالتعاون مع منظمة RED لمحاربة مرض الإيدز سيكون متاحاً على هواتف “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” بسعتي 128 و256 جيجابايت.
وفق “أخبار 24”.
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