حذرت وزارة الصحة من خطر التعرض للغبار، موضحة أنه يشتمل على ميكروبات ويحمل معه جسيمات ضارة كحبوب اللقاح، مشددة على تجنب الخروج في الأجواء المتأثرة به، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأكدت على ضرورة الإغلاق المحكم لنوافذ المنازل وأبوابها؛ لتجنب تسرب الغبار ودخوله، كما لفتت إلى أهمية ارتداء الكمامات الواقية، مع الحرص على احتوائها على خاصية تصفية الهواء، وتغييرها بشكل مستمر.
وأوصت الوزارة مرضى الربو باصطحاب البخاخات الإسعافية الموسعة للشعب الهوائية معهم دائما، والالتزام باستعمال البخاخات الوقائية في حال صرفها الطبيب لهم، مع ضرورة التوجه لأقرب مركز طوارئ إذا لم تستجب الأزمة للبخاخات أو كانت شديدة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج