أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الثلاثاء)، عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة بعد تعرض منزل شعبي في مدينة جدة لحريق.
وأوضحت أن فرق الدفاع المدني بمدينة جدة باشرت الحريق الذي وقع في المنزل المكون من ثلاثة أدوار،ونتج عنه وفاة رجل في العقد السادس من العمر في موقع الحادث،اضافة لإصابة شابين في العقد الثالث من العمر وامرأة في العقد الرابع من العمر بحالة اختناق.
وفق “أخبار 24”.
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