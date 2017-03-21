كسر أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تقاليد ثابتة منذ عقود في المملكة، وطلب عدم نشر إعلانات مأجورة في الصحف ووسائل الإعلام المحلية للترحيب به خلال جولاته الميدانية، والتبرع بقيمة تلك الإعلانات للجمعيات الخيرية.
وكان أمير منطقة الرياض، يستقبل في منزله الخاص، مساء الاثنين، عددًا من الصحف والإعلاميين السعوديين عندما قال “لا تنشروا الإعلانات الترحيبية خلال زياراتي للمحافظات.. وأطالب الصحف ورجال الأعمال بتحويل قيمتها للجمعيات الخيرية”.
ودأب رجال الأعمال السعوديون، ووسائل الإعلام المحلية منذ عقود، على نشر إعلانات مأجورة في الصحف ووسائل الإعلام والطرقات للترحيب بالأمراء السعوديين الذين يتقلدون مناصب رسمية، كأمراء المناطق وغيرهم، خلال جولات ميدانية لهم أو زيارات داخلية للمحافظات.
ونقل عدد من الإعلاميين السعوديين الذين حضروا اللقاء، كلام الأمير فيصل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اجتماعهم بالأمير في منزله.
كما تسابق عدد من الإعلاميين لتصوير مقاطع فيديو مع الأمير ونشرها بشكل فوري على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة قلما تحدث في اللقاءات مع الأمراء البارزين. وفق “مزمز”.
وظهر الأمير فيصل بالفعل واقفًا بجانب عدد من الحاضرين بينما يقومون بتصوير لقائهم به عبر هواتفهم النقالة، مرحبًا بهم.
ويرأس الأمير فيصل إمارة الرياض التي تعد ثاني أكبر مناطق السعودية الـ 13 بعد المنطقة الشرقية من حيث المساحة، ويقطنها نحو 8 مليون نسمة يتوزعون على 19 محافظة.
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