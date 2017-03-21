أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري, أن مضاربة وقعت أمام بوابة الطوارئ الخاصة بمستشفى الملك خالد بحائل بين سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث ، وتم السيطرة عليها والقبض عليهم جميعاً.
وأشار “الشمري” إلى أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل تلقت بلاغا من وحدة ضابط الاتصال بمستشفى الملك خالد بحائل في مساء يوم الأحد الموافق 20/ 6/ 1438هـ بوجود مضاربة بين عدد من الأشخاص أمام بوابة الطوارئ الخاصة بالمستشفى باستخدام الأسلحة البيضاء وسلاح من نوع رشاش ومسدس ولم ينتج عن ذلك إصابات، وتم ضبط الأشخاص وما بحوزتهم من الأسلحة المستخدمة تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع هيئه التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقهم.
وفي التفاصيل وفقا لموقع “سبق” ، أن شخصين (28 و25عاما) ، نشب بينهما وبين آخرين مضاربة جماعية أسفرت عن إصابة أحدهما بكدمات نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بحي المنتزه ، والذي بدوره أحال الحالة إلى مستشفى الملك خالد بحائل ,وبوصوله لطوارئ المستشفى بمعية شقيقه، وأثناء تلقيه العلاج, دخل مجموعة من الأشخاص ترجلوا من سيارة نوع جيب ربع أمام بوابة الطوارئ يحملون آلات حادة وسواطير.
نشب على إثر ذلك شجار استفزع على أثره أحد الشقيقين بشخص أحضر لاحقاً سلاحين (مسدس ورشاش) بذخيرتيهما يستقل سيارة من نوع جيب شاص, مما أفزع أصحاب الجيب الربع عند مشاهدة السلاح, ليغادروا المستشفى, إلا أن طلقات الأسلحة تلاحقهم, ولم يصابوا بأذى, مما دفع الشقيقين إلى إطلاق النار عشوائياً في مواقف المستشفى, وباشرت الجهات الأمنية الموقع وتم التحفظ على الشابين ,فيما تم بنفس الوقت القبض على أصحاب الجيب الربع الهاربين وعددهم خمسة أشخاص.
يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى في ساحات مستشفى الملك خالد بحائل ,إذ نشب خلاف دموي بين تسعة أشخاص قبل عام في مواقف السيارات بنفس المستشفى ؛ إثر خلافات شخصية وقعت بين عدد من الأشخاص، وتحولت إلی مضاربة كبيرة في منطقة ساحة مواقف السيارات، وتم إطلاق الأعيرة النارية؛ فيما تم التحفظ علی الأشخاص وما في حوزتهم من أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية في حينها .
إذ أوضح المتحدث الرسمي لشرطة حائل ،الرائد سامي الشمري ،في بيان رسمي وقتها، أن دوريات الأمن بمنطقة حائل تبلغت بحدوث مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص السعوديين بمواقف مستشفى الملك خالد بحائل نتيجة لخلافات سابقة بينهم ، نتج عنها إصابة عدد منهم ؛ حيث أشار إلى أنه تم ضبط أربعة عشر شخصاً من المشاركين في المضاربة وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام.
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