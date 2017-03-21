أكد مدير ملعب الملك فهد الدولي، خالد العقيل سلامة أرضية الملعب وجاهزيتها التامة لاحتضان لقاء النصر والهلال في الأول من أبريل المقبل بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن شهدت الأرضية الجمعة والسبت الماضيين عروض مونستر جام (السيارات الوحشية) قدمها فريق أمريكي، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وسط حضور جماهيري كبير.
وأبان العقيل أن الشركة المنظمة، منحت مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ضمانات للحفاظ على أرضية الملعب، وعدم تعرضها للضرر، وهو ما تم رغم كمية التراب الذي استعانت بها الشركة لتقديم الاستعراضات بحضور خبراء ومنظمين من أمريكا وهولندا.
وحول الطبقات العازلة التي وضعتها الشركة المنظمة، قال العقيل» تم وضع 4 طبقات عازلة تحمل مواصفات عالمية للحفاظ على أرضية الملعب المعشبة طبيعيا».
وتضمن عرض مونسترجام القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة أقوى ثماني شاحنات في العالم، يبلغ وزن الواحدة خمسة أطنان، فيما يزيد طولها عن أربعة أمتار. وفق “مكة”.
ويقود هذه الشاحنات المتوحشة سائقون محترفون في الاستعراض.
وخلال العرض، دمرت هذه الشاحنات عددا كبيرا من السيارات الصغيرة.
يذكر أن الشركة المنظمة قدمت هذا الاستعراض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، حسب الخطط والبرامج المعتمدة لدى الهيئة العامة للترفيه.
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