نشر الأمير خالد بن طلال على حسابه في “تويتر” أمس الإثنين مقطع فيديو، للقاء ودي جمعه بعدد من المواطنين، بينهم رجل مسن، كان قد اختاره في وقت سابق للحج عن نجله الوليد، مؤكداً أنه اختاره بالذات لما وجد فيه من إخلاص.
وخلال اللقاء، أشار الأمير خالد إلى المسن ويدعى “دغش فالح بن شويشان” واستذكر ما دار بينهما قبل مدة، حيث طلب منه أداء مناسك الحج عن نجله الوليد، فاعتذر منه الرجل وأخبره أنه طاعن في السن ويريد أن يحج عن نفسه قبل أن يدركه الموت، فسمح له وقدّر له موقفه.
وأضاف أنه قابل الرجل نفسه في العام التالي، وطلب منه الطلب نفسه، فلبّاه له المسن وذهب لأداء الحج عن الأمير الوليد بن خالد، واتصل به من مكة المكرمة وأكد له أنه يؤدي الحج لوجه الله تعالى ثم للأمير الوليد ولا يريد مقابلاً لذلك. وفق “أخبار 24”.
وأبان الأمير خالد أن الرجل المسن أدى مناسك الحج، وعاد إلى منزله، فطلب منه الأمير أن يزوره بالبيت، فرفض الرجل، وقال حتى لا يقال إنك تزورني لأجل حجتي عن ابنك، ليؤكد له الأمير خالد أنه لأجل هذه الأخلاق ولأجل عدم مجاملته في المرة الأولى؛ اختاره لأداء الحج عن ابنه. وفق “أخبار 24”.
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