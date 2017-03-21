وأوضح التقرير أن البرنامج اعتمد ميزانيات 483 مبادرة خلال عام 2017، فيما تم اعتماد 272 مبادرة في ميزانية 2017.
وأبانت وثائق التقييم الذاتي للبرنامج حتى 9 مارس 2017، أن 6 مبادرات من أصل 658 مبادرة قد اكتملت بشكل نهائي، فيما توجد 379 مبادرة على المسار، و129 مبادرة بدون حالة، وبقية المبادرات في مراحل تأخير متفاوتة.
ومن أبرز الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في مبادرات البرنامج، والتي أوردها التقرير: وزارات؛ التعليم، والتجارة، والصحة، والخدمة المدنية، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية، والمالية، والإسكان؛ بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الرياضة، وغيرها. وفق “أخبار 24”.
فيما أظهر التقرير تحقيق 163 مؤشراً، من إجمالي 427 مؤشراً تم استهدافه لجميع الجهات الحكومية في الربع الرابع من عام 2016.
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