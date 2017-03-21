ألقت شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فريجينيا الأمريكية القبض على مواطنين سعوديين أحدهما بعمر 32 عاماً والثاني بعمر 48 عاماً، بتهمة اختطاف امرأة واحتجازها بأحد فنادق المقاطعة، والاعتداء على أحد حراس أمن الفندق.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادثة وقعت في 16 مارس الجاري، عندما تعرفت المرأة على شاب سعودي يدعى “ن.ع 32 عاماً” عبر أحد مواقع التواصل، والتقته وذهبت معه لغرفة بأحد فنادق المقاطعة، ثم انضم لهما “ح.ف 48 عاماً”، واعتديا معاً على المرأة، ومنعاها من مغادرة الغرفة وانتزعا منها هاتفها لمنعها من طلب خدمة الطوارئ.
وأضافت الشرطة أن أحد حراس أمن الفندق عندما سمع ارتفاع الأصوات بالغرفة، حاول استطلاع الأمر، إلا أن المتهمين اعتدياً عليه أيضاً، مبينة أن الحارس والمرأة أصيبا ببعض الكدمات، جراء اعتداء المتهمين عليهما، وأنه ألقي القبض عليهما، ووجهت الشرطة لهما تهماً بالسرقة والخطف والاعتداء الجنسي وتدمير المملكات.وفق “أخبار 24”.
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