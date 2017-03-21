قالت الخطوط الجوية السعودية إن تأثير الأحوال الجوية على رحلات الطيران كان محدودا، لافتة إلى أنها تسببت في تغيير مسار ثلاث رحلات جوية فقط.
وأوضح مسؤول بالشركة، وفقا لـ”الرياض” أن الأجواء التي بدأت منذ صباح الأحد الماضي حتى مساء اليوم نفسه على أغلب مناطق المملكة، تسببت في تأخير بعض الرحلات لأوقات متفاوتة من أجل سلامة الركاب المسافرين.
وأشار إلى أنها عدلت مسارات ثلاث رحلات فقط، وهي رحلة “تبوك للرياض”، وغيرت وجهتها إلى مطار البحرين الدولي لساعات قليلة ثم رجعت للرياض بكامل ركابها، كذلك رحلة “حفر الباطن للرياض”، وعدلت وجهتها لمطار الدوحة الدولي، وأيضاً لفترة قصيرة ثم أقلعت للرياض مرة أخرى، وهناك رحلة كانت قد أقلعت من “الدمام للقصيم”، وغيرت الاتجاه للرياض بعد تحسن أجواء العاصمة، وأقلعت مرة أخرى للقصيم بسلام.
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