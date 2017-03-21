توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر بعض مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء، خلال الفترة من يوم غدٍ الأربعاء حتى الأحد القادم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم “الثلاثاء” أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الحالة غداً بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق؛ تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، كذلك على مناطق؛ القصيم وحائل والرياض والشرقية.
وأضافت أن هذه الحالة يُتوقع أن تستمر بعد غدٍ الخميس، لتشمل مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والأجزاء الساحلية لغرب المملكة، حيث يُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كم / س، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، خاصةً على وسط وشمال وأجزاء من شرق المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متوسطة على المناطق المذكورة من مساء غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، وتكون غزيرة على أجزاء من مناطق؛ حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
وأشارت إلى استمرار فرصة هطول الأمطار إلى صباح يوم الإثنين المقبل على مناطق؛ الشرقية والرياض والقصيم ومرتفعات عسير والباحة وجازان ونجران.
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