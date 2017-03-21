طالب وزير الصحة توفيق الربيعة بمزيد من الوقت للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأكد الربيعة خلال تدشينه اليوم “الثلاثاء” المقر الجديد لخدمة (937) وفقا لـ”الرياض”، أن مستوى رضا المرضى سيصل لمستويات عالية خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أعطونا وقت وسترون ما يسركم”.
وأعرب عن سروره لمستوى الأداء في خدمة (937)، لافتا إلى أن نسبة الرضا عن خدمات المركز ارتفعت من 39% إلى 91% خلال ستة أشهر.
وشدد على أن هذه النسبة ستنعكس على المنشآت الصحية، مؤكداً أن هناك عدداً من المؤشرات للتقييم والوقوف على مستوى الرضا، ويتم تقييم المديريات الصحية من الأعلى إلى الأقل حسب النتائج.
وحول طلب بعض المحامين تخصيص محاكم طبية لتقليص الأخطاء الطبية، أكد الربيعة أن مركز سلامة المرضى الذي افتتح مؤخراً من شأنه أن يقلص الأخطاء.
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