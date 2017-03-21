اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعديلات جديدة على لائحة تنظيم العمل لبرنامج التشغيل لوزارة الصحة، ومنحت التعديلات الجديدة الموظف غير السعودي حق الحصول على علاوة بعد التقييم السنوي لأدائه الوظيفي.
ومنحت التعديلات، وفقا لـ”مكة”، الموظف الأجنبي حق الحصول على العلاوة بشرط مرور عام على توظيفه، وأن تمنح له العلاوة بناء على نتائج تقييم أدائه الوظيفي، حيث يُمنح علاوة 5% من الراتب لمن يحقق درجة ممتاز في الأداء الوظيفي، وعلاوة 4% لمن يحصل على جيد جداً، وعلاوة 3% لمن يحصل على جيد.
كما تضمنت اللائحة، أن يكون عقد الموظف غير السعودي مكتوباً ولمدة سنة، ويجدد كل عام، وعقد الموظف السعودي محدد المدة بسنة، وفي حال استمر الطرفان أكثر من عام يعتبر عقد الموظف السعودي غير محدد المدة.
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